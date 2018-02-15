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أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يلتقى والي ولاية الخرطوم

التاريخ : 15-02-2018 - 02:30:00 مساءً
الخرطوم 15-2-2018م ( سونا ) -التقى مولانا بروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء بمكتبه صباح اليوم بالفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم وذلك بحضور مولانا عبد المجيد إدريس نائب رئيس القضاء وبعض رؤساء الإدارات بالسلطة القضائية والوزراء بحكومة ولاية الخرطوم.
وناقش اللقاء اوجه التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتسجيلات الأراضي وبورصة العقارات وبورصة السيارات والتوثيقات.
وأكد رئيس القضاء ان هذا اللقاء يؤكد العلاقات المتميزة بين السلطة القضائية وحكومة الولاية.
وخلص اللقاء الي العديد من نقاط الاتفاق وتم تكوين لجنة بقرار من السيد رئيس القضاء برئاسة مسجل عام الأراضي وعضوية ممثلين للسلطه القضائيه وحكومة ولاية الخرطوم.
واعرب والي ولاية الخرطوم عن شكره لرئيس القضاء على فتح باب السلطة القضائية دفعا لمسيرة العدالة في بلادنا.
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