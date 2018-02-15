تشريعى الخرطوم يُجيز تقرير الأداء لوزارة التربية للعام 2017م وخطة العام 2018م

الخرطوم15-2-2018م (سونا) - أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته اليوم برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس تقرير الأداء للعام 2017 وخطة العام 2018 لوزارة التربية والتعليم كما أجاز المجلس تقرير لجنة خدمات التربية والتعليم بالمجلس حول تقرير أداء وزارة التربية والتعليم العام 2017 وخطة الوزارة للعام 2018 قدمه د. علي أبو الحسن رئيس اللجنة.

واستعرض د. فرح مصطفى وزير التربية والتعليم البرامج التي تم تنفيذها خلال العام 2017 وأكد استقرار العام الدراسي وتوفير الكتاب المدرسي والإجلاس بنسبة 100% وتعيين عدد من المعلمين بجانب اهتمام الوزارة بتحسين البيئة المدرسية وسعيها الجاد لفك الاكتظاظ والاختلاط بمدارس الولاية.

وأوصى لجنة خدمات التربية والتعليم بالمجلس بضرورة الاستعداد المبكر للعام 2018 خاصة في محور التنمية والاهتمام بالتدريب للكوادر التعليمية والاهتمام بالتعليم التقني والفني وتأهيل كوادره. وتفعيل قانون صندوق دعم التعليم.

ومن جانبهم ثمن أعضاء المجلس لدى تداولهم تقرير أداء وخطة وزارة التربية والتعليم الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إنجاح العملية التعليمية بالولاية مؤكدين على ضرورة توفير الإجلاس والكتاب المدرسي وفك الاختلاط والاكتظاظ والاهتمام بتحقيق التوازن في فرص التعليم بين الريف والحضر.

وطالب أعضاء المجلس بأهمية إبراز الدور المجتمعي وتشجيعه لمساهمته الفاعلة في دعم العملية التعلمية بالولاية.