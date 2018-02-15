نائب رئيس الجمهورية يوجِّه وزارة الإرشاد و الأوقاف بإسناد حملة جمع السلاح

الخرطوم 15-2-2018م(سونا) - وجه الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة وزارة الإرشاد والأوقاف بإسناد مشروع حملة جمع السلاح في ولايات السودان المختلفة وذلك عبر العمل الدعوي والإرشادي.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير الارشاد والأوقاف السيد أبوبكر عثمان والذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول دور وزارة الإرشاد و الأوقاف وإسهامها في توعية وإرشاد المواطنين في المناطق و الولايات المستهدفة في مشروع جمع السلاح بعد النجاحات التي تحققت في جمع السلاح واستقرار الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

وأشار أبو بكر إلى أن وزارة الإرشاد ستبذل جهودا كبيرة في توعية المواطنين بمخاطر حمل السلاح وضرورة تسليمه للقوات المسلحة حفظا للأرواح وتحقيقا للإستقرار والأمن في البلاد.

وقال إن نائب رئيس الجمهورية وجه بضرورة الإهتمام بالمسيحيين لجهة أن التعايش السلمي موجود في السودان بين كافة الطوائف الدينية في البلاد.