سوار الذهب: مخرجات الحوار الوطني ستعبر بالسودان

الخرطوم في 15-2-2018 (سونا) - قال المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب؛ رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية إن مخرجات الحوار الوطني ستعبر بالسودان.



ودعا - لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة الجلسة الافتتاحية لمجلس أمناء المنظمة في دورة انعقاده رقم (27) - السودانيين الى التزام الهدوء والنأي عن الحروب.



وقال: إن الغرب يدرك أهمية السودان والإمكانات التي يتمتع بها ويعمل على ترويضه، مستدلا بشهادة أحد الغربيين الذين كانوا يعملون لصالح تدمير السودان بوعد المزارعين في النيل الأزرق من الزراعة مقابل أعطائهم قمحا بشروط ميسرة طويلة الأجل.



واعتبر سوار الذهب اجتماعات مجلس أمناء المنظمة فرصة للمنظمة للتقييم والاطلاع على الأفكار الجديدة لتطوير أعمالها.



وقال إن ميدان العمل الخيري شهد نقاشا عاماً بين الجهات المتبرعة والجهات المنفذة، مؤكداً دعم منظمة الدعوة لهذه الحوارات لخلق مزيد من التطور في مجال الخدمات والتواصل مع المانحين والالتزام بشروطهم وموجهاتهم.



وأكد سوار الذهب أن المنظمة تسير في طريق تطوير برامجها وإحداث نقلة في عملها بالاستفادة من الخبراء وأهل الاختصاص.



وأشار الى اتساع الحاجة للعمل الخيري والإنساني في ظل المتغيرات التي تمر بها المنطقة. وامتدح جهود المنظمة في تقديم خدمات واسعة لدولة المقر في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

