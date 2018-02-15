شورى الوطني بالجزيرة يُجيز ترشيح البشير لانتخابات 2020م

مدني 15-2-2018م (سونا) - أجاز مجلس شورى المؤتمر الوطني بالجزيرة في اجتماعه اليوم بدار حزب المؤتمر الوطني بود مدني تحت شعار: (وأمرهم شورى بينهم) بمشاركة د. عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس مجلس الشورى القومي ود. محمد طاهر أيلا رئيس المؤتمر الوطني بالجزيرة وبحضور 295 عضوا بالشورى من جملة 300 عضو.

أجاز بالإجماع ترشيح المشير عمر حسن أحمد البشير لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020م ود. محمد طاهر إيلا واليا للجزيرة .

وأعلن الأستاذ تاي الله أحمد فضل الله نائب رئس الحزب بالجزيرة عن تكوين لجنة يختار عضويتها رئيس الحزب والشورى بالولاية لجمع الصف ورأب الصدع وتضميد جراحات الحزب في الفترة الماضية تهدف للم شمل المفصولين الذين يتجاوز عددهم (69) عضوا لإرجاعهم للحزب. وأشار تاي الله لأن الشورى أجازت بالإجماع تقرير الأداء السياسي والتنفيذي والمالي للعام 2017 وأجازت خطة 2018، كما تم إضافة (5) أعضاء جدد لعضوية الشورى، مؤكداً أن الباب مازال مفتوحاً لعودة الخارجين عن وحدة الصف وزاد بأن الحزب بدأ الترتيب للانتخابات.