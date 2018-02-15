النائب الأول يترأس اجتماع متأخرات العاملين

الخرطوم في 15-2(سونا) - رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اجتماع متأخرات العاملين لعام 2017م والذي ضم وزراء الحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الدولة بالمالية والمكتب التنفيذي لإتحاد عام نقابات عمال السودان ورئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات.

وقال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية في تصريحات صحفية إن الاجتماع وقف على الترتيبات المتعلقة بقوت العاملين وتنشيط المؤسسات التعاونية في إطار اهتمام الدولة باستقرار العاملين وتخفيف أعباء المعيشة، مبينا أن الاجتماع ناقش متأخرات العاملين بالولايات في العام 2017 حيث وجه النائب الأول بضرورة سداد هذه المتأخرات باعتبارها حقوقا، مبينا أن وزارته بصدد جدولة هذه المتأخرات وسدادها بالسرعة المطلوبة.

وأوضح ضرار أن الاجتماع أمن على ضرورة تمكين اتحاد نقابات عمال السودان من المشاركات في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز التواصل مع المؤسسات النظيرة وتبادل الخبرات وقال إن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة النظر في زيادة مرتبات العاملين، مشيرا إلى قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل لجنة عليا لدراسة أجور العاملين بالدولة برئاسة وزير الدولة بالمالية.

إلى ذلك قال المهندس يوسف عبدالكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان إن الاجتماع ناقش متأخرات العاملين لعام 2017 معلنا حسم هذه القضية تماما حيث ستقوم وزارة المالية بدفع 30% من المتأخرات على أن تلتزم الولايات بدفع الـ 70% مبينا أن الاجتماع تطرق إلى قضايا قوت العاملين والمعالجات التي قام بها الاتحاد بالتنسيق مع الاتحادات الولائية من خلال توفير السلع الأساسية للعاملين وأضاف أن الاجتماع تطرق لعمل لجنة الأجور التي كونها رئيس الجمهورية، معربا عن أمله في تحقق المعالجات الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد في تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين وتحسين معاش الناس.