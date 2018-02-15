مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية يعقد اجتماعه الدوري

دنقلا 15-2-2018م (سونا) - عقد مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية اجتماعه الدوري اليوم بدنقلا برئاسة والي الولاية المهندس علي عوض محمد موسي.

واوضح الاستاذ عباس حسن خليل الامين العام لحكومة الولاية الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استمع الي تنوير من وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة رئيس اللجنة العليا لبرنامج تخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين الاستاذ محمد عثمان عباس حول المجهودات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية لدعم برامج تخفيف أعباء المعيشة وذلك بفتح عدد من مواقع البيع المخفض بمحليات ووحدات الولاية وتوفير السلع الاساسية بها.

كما وقف المجلس علي جهود وزارة المالية بالولاية لشراء عدد من السلع الاستهلاكية وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة عبر مراكز البيع المخفض وعلى رأس هذه السلع سلعة السكر بمبلغ عشرة ملايين جنيه بجانب مواصلة دعم الوزارة للعاملين وشريحة الطلاب .

واضاف الناطق الرسمي باسم المجلس ان الاجتماع اطمأن على سير انفاذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني من خلال التقارير التي قدمت للمجلس من قبل اللجنة العليا ولجان المحليات واللجنة الفنية ولجنة الاسناد الحزبي حيث تم تقسيم التوصيات على قطاعات مجلس وزراء حكومة الولاية وهي الحكم والادارة والقطاع الاقتصادي والقطاع الخدمي، مشيرا الي ان الاجتماع اشاد بعمل وجهود اللجان المختلفة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني بالولاية الشمالية .