معتمد محلية كوستي: نعول كثيرا على الشباب في زيادة الإنتاج وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني

كوستي 15 - 2 - 2018م ( سونا) - اشاد الاستاذ الجزولي هاشم الجزولي معتمد محلية كوستي بالادور الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الاتحاد الوطني للشباب السوداني ، جاء ذلك لدى زيارته اليوم لمكاتب الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالمحلية رافقه خلالها الاستاذ عوض الطاهر امين القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ،حيث كان في استقبالهم الاستاذ عبد الحفيظ جمعة رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بمحلية كوستي .

واطلع المعتمد على اداء الاتحاد الوطني خلال الفترة الماضية والمشروعات المستقبلية للاتحاد واقامة الورش التدريبية للمهن الحرفية للشباب في كافة المجالات ، ودعا معتمد كوستي لضرورة استيعاب كافة الشباب بكل تنظيماتهم السياسية ضمن منظومة الاتحاد الوطني للشباب السوداني وهياكله المختلفة .

وقال "اننا نعول على الشباب في انفاذ توصيات الحوار الوطني ، بالاضافة للاستفادة من طاقات الشباب في زيادة الانتاج والانتاجية عبر طريق التمويل، واكد حرصه التام على تذليل كافة المعوقات التي تواجهه الشباب .

من جهته عبر رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بمحلية كوستي عن شكره وتقديره للاخ المعتمد لرعايته واسناده لبرامج ومشروعات الاتحاد ، واكد جاهزية الشباب للمشاركة في كافة القضايا الوطنية.