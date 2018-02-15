والي غرب دارفور يؤكد جاهزيته لاستضافة المؤتمر الحدودي

الجنينة 15-2-2018م (سونا) - أكد والي غرب دارفور الأستاذ فضل المولى الهجا؛ أن الترتيبات تجري بصورة طيبة لاستضافة المؤتمر الحدودي المزمع عقده فى الفترة من 21 الى 22 من فبراير الجاري

بمدينة الجنينة؛ بحضور الرئيس السوداني والتشادي و كبار المسؤولين بالدولتين .

وكشف الهجا - فى تصريحات صحفية؛ عقب احتماعه مع اللجنه الإعلامية الولائية للمؤتمر - أن المؤتمر سيشهد تقديم ثلاثة أوراق تتمثل فى الورقة الأمنية والورقة الاقتصاية، بالإضافة الى الورقة الثقافية و الاجتماعية .

و أضاف أن هناك قضايا محلية سيتم مناقشتها على هامش المؤتمر؛ من بينها قضية الإنتاج والطرق و العودة الطوعية والمنطقة الحرة، فضلا عن البرامج الثقافية و الرياضية المصاحبة، و أشار والي غرب دارفور إلى أن المؤتمر يعد نقلة نوعية للولاية، وسيعزز العلاقة بين السودان وتشاد؛ خاصة فى المجال الأمني عبر تجربة القوات المشتركة، كما يمثل فرصة سانحة للترويج للموارد التى تذخر بها الولاية.

