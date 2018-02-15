نائب رئيس الجمهورية يشيد بنجاح مشروع حملة تسجيل شرائح الهاتف السيار بالرقم الوطني

الخرطوم 15-2-2018م (سونا) - أشاد الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية بنجاح مشروع حملة تسجيل شرائح الهاتف السيار بالرقم الوطني الذي وصل نسبة التدقيق للشركات الثلاث (شركة زين و أريبا و سوداني ) بمتوسط 93% بعدد بـ 26 مليون و 755072 شريحة، مثمنا دور كل الشركاء في هذه الحملة .

ووجه حسبو - خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهوري اليوم؛ بخصوص نجاح مشروع حملة التسجيل بالرقم الوطني؛ وبحضور وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير عام السجل المدني و جهاز تنظيم الاتصالات والشركات ومدير عام الشرطة - وجه بانتهاج مبدأ التشاركية في البنى التحتية بالنسبة لشركات الاتصالات، تقليلا للتكلفة واستكمالا للتغطية لهذه المشروعات .

و قالت الدكتورة تهاني عبدالله وزيرة الاتصالات وتكنلوجية المعلومات - في تصريح صحافي-: إن نائب رئيس الجمهورية وجه الشركات بإيجاد حلول مبتكرة لاستكمال التغطية وتجويد الخدمات خاصة المناطق الريفية و البعيدة، وأشارت إلى أن نائب رئيس الجمهورية وجه بضرورة استكمال تغطية مناطق بولاية شرق دارفور و البطانة نسبة لأهميتها الأمنية وفي عملية جمع السلاح .

و كشفت تهاني بأن هناك 2 مليون و 108,325 شريحة مقطوعة عن الخدمة تماما، وأشارت إلى أن نائب رئيس الجمهورية وجه خلال الاجتماع بمنح فرصة لشركات الاتصالات بالتواصل مع أصحاب هذه الشرائح لإعادة الخدمة. كما وجه نائب رئيس الجمهورية بعمل حملة للتأكد من تسجيل الأجانب بأرقامهم الأجنبية لأن الهدف منه حصول الأجانب على أرقامهم الأجنبية وأبانت بأن نائب رئيس الجمهورية وجه بأهمية تفعيل قانون المعلوماتية على المخالفين بكل التوجيهات في إطارهذه الحملات .

