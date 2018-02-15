الأمين العام لمنظمة الدعوة الأسلامية يشييد بجهود السودان في دعم المنظمة

الخرطوم 15-2-2018م (سونا) - أشاد البروفيسور عبد الرحيم علي، الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية بدورالسودان "دولة المقر" في مساعدة المنظمة في أداء مهامها، مبيناً أن الحكومة وفرت أصولا كبيرة منذ تأسيس المنظمة تساعد في تخطي الأزمات الحالية التي تتعرض لها المنظمات .

وقال - لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس الامناء (27) اليوم بقاعة الصداقة أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف إقليمية حرجة وقد أصبح جمع التبرعات وتحويلها للعمل الخيري في المنطقة العربية متعذرا جداً بضغوط دولية نتيجة للاتهام بالإرهاب المعلق على جميع أنشطة العمل الخيري .

وتابع قائلا " رغم ذلك استطاعت المنظمة أن تحافظ على وجودها في 40 دولة أفريقيةٍ وتعمل في مشروعات كفالة الأيتام وبناء المساجد والإغاثة في بعض المناطق المحتاجة، وتقديم العلاج؛ بالإضافة الى تقديم الذبائح والأضاحي في الأعياد .

وكشف عن اتجاه المنظمة في المرحلة المقبلة لإيجاد شراكات في مشروعات استثمارية كبيرة تمكنها من الصرف على مشروعاتها الخيرية، مبينا أن المنظمة لديها أصول جيدة واستطاعت ان تتخطى الأزمات المالية باستثمار أصولها واستنفار أصدقائها والمحسنين.

كما عبر عن ترحيبه بأعضاء مجلس الأمناء الذين جاوا من بلدان مختلفة، مشيرا الى أنهم يجتمعون على مصلحة الأمة ويتنافسون في فعل الخير ومساعدة الضعفاء وكفالة الأيتام، وهو تنافس محمود. آملا أن يتمكنوا من مناقشة القضايا المطروحة في جدول الأعمال وأن يخرجوا بتوصيات ومقترحات تدفع بعمل المنظمة الى الأمام .

