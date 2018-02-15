مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني : البلاد أمام تحديات تقتضي العزم والحزم وعدم الالتفات إلى الوراء



الخرطوم فى 15-2-2018 (سونا)

دعا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد ، لتكاتف وتعاون القوات النظامية لحسم المتلاعبين بقوت الشعب وأمن البلاد، قائلاً إن البلاد أمام تحديات تقتضي العزم والحزم وعدم الالتفات إلى الوراء.

وقال الفريق صلاح خلال كلمته التي ألقاها اليوم في حفل وإجراءات التسليم والتسلم لقيادة الجهاز إن قضايا البلاد تحتاج إلى إبداعات واجتهادات جديدة، داعياً للتفكير "خارج الصندوق" وإرساء دولة مؤسسات قادرة على خلق الإبداع في القضايا والمتابعة والإنجاز.

وأشار إلى أن فترة المدير السابق في رئاسة الجهاز شهدت إضافات وقفزات ظاهرة في جهاز الأمن، شملت البنيات التحتية ووسائل العمل والانضباط، إضافة إلى القدرات الفنية والكادر البشري.

وقال سيادته"الفريق أول عطا سيكون في قيادة السفينة ولن يكون بعيداً وسأكون قريباً منه حتى نعمل معاً لتطوير هذه المؤسسة وسد الثغرات في الدولة".

من جهته أكد الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس مدير جهاز الأمن السابق أن انتقال قيادة الجهاز من شخصه لخلفه الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله محمد صالح هو سنة ماضية ما دام الجميع جنود للوطن وفي خدمته، مبيناً بقاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني مؤسسة راسخة وعريقة لا يزيدها انتقال القيادة إلا قوة وثباتاً.

وأضاف عطا في كلمته أن إشراف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادته للتنسيق عالي المستوى بين المؤسسات النظامية للدولة أنضج التجارب وصقل الممارسة وخلق التكامل وتبادل الأدوار في سبيل صون الأمن القومي وحماية التراب السوداني

وحيا سيادته القوات المسلحة، و قال انها صخرة تكسرت عندها كل المكائد والمؤامرات

و اشاد عطا بقوات الشرطة الموحّدة ووصفها بالعين الساهرة على أمن البلاد واليد الأمينة على مكتسبات الشعب.

و قال ان الاجراء الذي تم اليوم ليس مجرد إجراءات تسليم وتسلم ولكنه تدافع على الراية بين مترجل وسارج ينظر جميعهم نحو وطن يستحق أن لا يغيب عن ناظرينا ولو طرفة عين.

و عبر عن تقديره للثقة التي أولاها له المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تولى قيادة الجهاز لتسع سنوات، و قال أن رئيس الجمهورية لم يبخل عليه خلال هذه المدة بالدعم والنصح والتوجيه .

و شكرفخامة الرئيس لتحمله بكل رحابة صدر لكل هفوة أو هنة صدرت منه بكل حكمة وحنكة عرفها الجميع عن فخامته.

وأشاد عطا بمجهودات وعطاء منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني هيئة قيادة وضباط وضباط صف وجنود مؤكدا أنه كان لهم ولعرقهم ودمائهم فضل كبير في تطور الجهاز الذي يراه الجميع الآن في إمكاناته البشرية والمادية والفنية وبنيته التحتية

وقال عطا إن أبناء الجهاز كانوا معه جنباً إلى جنب في الاضطلاع بالمهام الجسام التي مروا بها في أكثر الأوقات حرجاً وتهديداً وأضطراباً وأزمات لم تسلم منها العديد من البلدان في إقليمنا، موضحاً أنه رغم ما تعرض له الوطن من مؤامرات متلاحقة وحملات متتابعة من الكيد والمكر السيئ كان أبناء الجهاز على قدر التحدي حتى عبروا بالوطن إلى هذه اللحظة الآمنة المستقرة.

وعبر عطا عن أمنياته الطيبة لأخيه الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله محمد صالح بالتوفيق في أداء مهامه مديراً للجهاز.