والي جنوب كردفان : الحكومة وكل المؤسسات بالولاية تعمل بتناغم وتعاون من اجل المواطن

كادقلي 15-2-2018م ( سونا) - تسلم والي ولاية جنوب كردفان د. عيسى ادم ابكر بقاعة الشهيد د.فيصل بأمانة الحكومة رد المجلس التشريعي الولائي حول خطابه الذي قدمه في دورة انعقاد المجلس الاخيرة .

وقال الوالي هذا الاحتفال رمزي ويحمل قيم ومعاني كبيرة ،ويؤكد ان الحكومة والمجلس وكل المؤسسات تعمل بتناغم وتعاون من اجل المواطن ، واضاف التوجيهات والملاحظات التي تأتي من المجلس هي محل اهتمام مجلس الوزراء والتزام اخلاقي ومهني ، ومكان احترام وتقدير وتنفذ دون تباطؤ .

ووصف الوالي اعضاء المجلس التشريعي بالجادين وذلك من خلال تقديمهم النقد والتوجيه لا لتصفية الحسابات انما من اجل المواطن.

رئيس المجلس التشريعي المهندس السر عبد الرحيم توتو قال نقدم اليوم رد المجلس لخطاب الوالي وبيانات الوزراء ،للعام 2017م ،'خطة 2018م ،وموازنة 2018م ،مشيدا باداء الجهاز التنفيذي باتباعه نهج الشورى، وثمن دوره في تخفيف اعباء المعيشة .

كما اشاد بالقوات النظامية ،والاجهزة الامنية ،والاحزاب ،ومنظمات المجتمع المدني ودورها في الاستقرار والامن وتعزيز السلام ، لافتا لوجود رؤية للمجلس حول السلام، ونبه توتو الى ان بيانات الوزراء نالت رضا المجلس واتسمت بالشفافية والوضوح والخطط الممتازة.

