تكوين لجنة لإعداد خطة لقضايا العودة الطوعية والأمن والإستقرار والسلام الاجتماعي بجنوب دارفور

نيالا 16-2-18م(سونا) - قرر الاجتماع المشترك الذى عقده والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي وأعضاء حكومته مع بعثة اليوناميد وبعض وكالات الأمم المتحدة تكوين لجنة مشتركة بين حكومة الولاية واليوناميد لإعداد الخطة الكلية لقضايا العودة الطوعية والأمن والإستقرار والسلام الإجتماعي .

ولفت الوالي خلال الاجتماع إلي أن البعثة قامت بترجمة مصفوفة إستراتيجية التنمية والإستقرار لولاية جنوب دارفور إلى اللغة الإنجليزية وتم تسليمها لكافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات بالولاية للعمل وفق الخطة التي يتم تنفيذها بجهود تساهم فيهاحكومةالولاية والمنظمات الدوليةوالمجتمع المدني علي مستوى الولاية .

وكشف الفكي عن وجود اربع قضاياأساسية سيتم العمل فيها من خلال الخطة منها قضية الأمن والإستقرار الذي يهدف إلى تثبيت مهام القانون ببناء القدرات ووجود الشرطة والنيابات ورفع قدرات القضاء والمحاكم الشعبية بينما يحتاج المحورالثاني السلم الإجتماعي إلى مجموعة مشاريع لتخفيف التوتر بين المزارع والراعي وفتح المسارات وعقد مؤتمرات للتعايش السلمي وإستقرار الرحل بجانب معالجة المناطق الحدودية القبلية بين المزارع والراعي

وقال الفكي إن محور النزوح والعودةالطوعية تم التخطيط له عبر ثلاثة مسارات عودة طوعية للقرى ،تخطيط المعسكرات أوالدمج في المدن مع توفير الخدمات لهم مستدلا بمخطط السريف (1300 )قطعة كنموذج لافتا إلي أن الخطة تحتاج لجهد حكومي علاوة على جهود المنظمات والمجتمع المدنى فقد عادت (30 )قرية طوعيا ومتوقعين قبل الخريف عودة اكثر من (150) قرية بيد أنهم يحتاجون إلي متطلبات العودة الطوعية

واشار إلي أن العودة الطوعية الآن متسارعة وتسبق حكومة الولاية والمنظمات مما يتطلب إسراع الخطى في تنفيذ الخطة مبينا أن المحور الرابع في الخطة هي المياه التعليم الصحة وتوسعة سبل كسب عيش مدرة للدخل .

فيما لفت مستر برهاني نيقا رئيس بعثة اليوناميد قطاع جنوب دارفور إلي أن أولويات البعثة قضايا الأمن والإستقرار لافتا إلي أن وضع الخطة وتنسيق الجهود يمثل عنصر مهم في بناءالسلام والإستقرار في مجتمعات دارفور كما يساعد في وصول الخدمات لمناطق العودة الطوعية قبل العائدين وقال نيقا" سنعمل في إطار الإستقرار والتنمية وسنركز الجهود للخروج بخطة عملية بزمن محدد مع الحكومة والأمم المتحدة وأشار إلي أن تفويض البعثة الان بناء السلام والإستقرار في دارفور وحفظ السلام في جبل مرة ودعا إلي إشراك قيادات النازحين و الإدارة الأهلية في اللجنة المشتركة .

ودعا مدير شرطة الولايةاللواء شرطة بلة محمد الحسين إلي دعم الشرطة في مناطق العودة الطوعية بكرفان مؤقتة إلي حين إكمال الخطة بجانب دعم إستيعاب أبناء العائدين في الشرطة المجتمعية لتأمين قري العودة الطوعية.

وأكد مدير منظمة اليونسيف مستر اوغستينو بالعمل معا لتطوير خطة جنوب دارفور التي وضعت في العام (2016م )بمشاركة المنظمات مشيرا الى جاهزيتهم لدعم وتطوير الخطة مبينا أن خطة المنظمة للعام (2018م ) جاهزة خاصة في مجال التعليم والصحة والعودةالطوعية والتغذية

فيما أكد مدير برنامج الغذاء العالمي(WFP) دعمهم للخطة!في مجال كسب العيش والعودة الطوعية والتعليم

يشار الى ان اللجنة المشتركة من جانب حكومة الولاية برئاسة المهندس سبيل احمد سبيل وزير الزراعة وعدد من الوزراء والاجهزة الامنية والعدلية والادارة الاهلية واخرى من جانب بعثة اليوناميد والمنظمات .

