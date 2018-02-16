نائب رئيس تشريعي النيل الأزرق :الولاية تعول كثيرآ علي المجالس المحلية لدعم مسيرة السلام والتنمية

الدمازين 16/2/2018 ( سونا )- أكد الأستاذ عمر عيسي محمد ابكر نائب رئيس مجلس تشريعي النيل الأزرق ان الولاية تعول كثيرآ علي المجالس المحلية لدعم مسيرة السلام والتنمية .

واوضح فى حوار اجرته معه (سونا) ان القانون الذى اجازه المجلس مؤخرا يعد احد ركائز الحكم المحلي الذي يمثل السلطة الثالثة مستعرضا أهم مرتكزات الاصلاح والتطور في الحكم المتمثلة فى توسيع قاعدة المشاركة لتشمل كافة الوان الطيف السياسي وتمكين المواطن من المشاركة السياسية.

وقال عمر عيسي ان القانون جاء تنفيذآ لمخرجات الحوار الوطني التي وافق عليها الشعب السوداني بكافة مكوناته السياسية والقومية ويقضي بتكوين المجالس المحلية لذلك يجب ان يكون هناك قانون لتنظيم عمل هذه المجالس وتنظيم الحكم المحلي, مضيفا أن أهم اهداف هذا القانون تمكين المواطن من المشاركة السياسية .واستقطاب الوان الطيف السياسي والاجتماعي في المجتمع والرقابة علي الاداء العام لمؤسسات الحكم المحلي و الادارة المتوازنة للموارد والنهوض بالمجتمعات المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية .

