تركيا تعبر عن حزنها لمقتل 17 شخصا في مدرسة بفلوريدا الأمريكية

انقرة 16-2-2018م (ترك برس)- عبرت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن حزنها لمقتل 17 شخصا في إطلاق نار بإحدى مدارس الثانوية جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأدانت الخارجية التركية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الهجوم الذي استهدف الطلاب، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وقالت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية إن 17 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار بإحدى المدارس الثانوية جنوبي الولاية، في عملية هي من بين الأسوأ منذ 25 عاما في الولايات المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن منفذ الهجوم تلميذ فصلته المدرسة ويدعى نيكولاس كروز (19 عاما)، وكان مسلحا ببندقية شبه آلية من طراز "أر-15".

ووقع الحادث قبيل موعد الانصراف في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا. وطالبت السلطات التلاميذ والمدرسين بالاحتماء داخل المدرسة إلى حين التعامل مع الحادث.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ أن هناك خمسين شخصا مصابا على الأقل. وقد أظهرت لقطات اللحظات الأولى فرق التدخل السريع وكشف المتفجرات وسيارات إسعاف وهي تحيط بالمدرسة.

