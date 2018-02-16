رئيس بعثة اليوناميد قطاع جنوب دارفور يؤكد أن أولويات البعثة قضايا الأمن والإستقرار

نيالا16-2-2018م ( سونا )-لفت مستر برهاني نيقا رئيس بعثة اليوناميد قطاع جنوب دارفور إلي أن أولويات البعثة قضايا الأمن والإستقرار.

وأكد - خلال الاجتماع المشترك الذى ضم والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي وأعضاء حكومته وبعض وكالات الأمم المتحدة بخصوص تكوين لجنة مشتركة لوضع خطة كلية للمرحلة المقبلة لقضايا العودة الطوعية والأمن والإستقرار والسلام الإجتماعي - أن وضع الخطة وتنسيق الجهود يمثل عنصر مهم في بناءالسلام والإستقرار في مجتمعات دارفور كما يساعد في وصول الخدمات لمناطق العودة الطوعية قبل العائدين , مضيفا (سنعمل في إطار الإستقرار والتنمية وسنركز الجهود للخروج بخطة عملية بزمن محدد مع الحكومة والأمم المتحدة )

وأشار نيقا إلي أن تفويض البعثة الان بناء السلام والإستقرار في دارفور وحفظ السلام في جبل مرة ودعا إلي إشراك قيادات النازحين و الإدارة الأهلية في اللجنة المشتركة .

ودعا مدير شرطة الولايةاللواء شرطة بلة محمد الحسين إلي دعم الشرطة في مناطق العودة الطوعية بكرفانات مؤقتة إلي حين إكمال الخطة بجانب دعم إستيعاب أبناء العائدين في الشرطة المجتمعية لتأمين قري العودة الطوعية .

وأكد مدير منظمة اليونسيف مستر اوغستينو بالعمل معا لتطوير خطة جنوب دارفور التي وضعت في العام (2016م )بمشاركة المنظمات مؤكدا جاهزيتهم لدعم وتطوير الخطة مبينا أن خطة المنظمة للعام (2018م ) جاهزة خاصة في مجال التعليم والصحة والعودةالطوعية والتغذية فيما أكد مدير برنامج الغذاء العالمي(WFP) دعمهم للخطة في مجال كسب العيش والعودة الطوعية والتعليم ،فيما خلص الاجتماع الى تكوين لجنة مشتركة من جانب حكومة الولاية برئاسة المهندس سبيل احمد سبيل وزير الزراعة وعدد من الوزراء والاجهزة الامنية والعدلية والادارة الاهلية واخرى تمثل بعثة اليوناميد والمنظمات .

