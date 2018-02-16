محلية الردوم تساهم بمليار جنيه لدعم الدورة المدرسية القومية بنيالا

نيالا16-2-2018م ( سونا )- تسلم والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي محمد الطيب من معتمد محلية الردوم دكتور ادم اسحاق إدريس مبلغ مليار جنيه دعم المحلية للدورة المدرسية القومية المقبلة التي تستضيفها الولاية بحضور رئيس المجلس التشريعي الأستاذ صالح عبد الجبار يوسف.

واطلع المعتمد الوالي علي مجمل الأوضاع الأمنية والإدارية بمحليةالردوم وأشاد بجهود محلية الردوم لمبادرتها المتميزة التي قد تسهم كثيرا في إنجاح الدورة المدرسية .

وقال الفكي ان هذه المبادرات تعتبر الداعم الأساسي لمصفوفة التنمية في مجالاتها المختلفة.

وقال ادم اسحاق في تصريح لـ (سونا) اليوم بامانة حكومة الولاية انه قام بتسليم شيك بمبلغ قدره واحد مليار جنيه إلى الوالي دعمأ وسندا للدورة المدرسية القومية التي تستضيفها الولاية نهاية هذا العام .

وأكد معتمد الردوم أن محليته أكملت ترتيباتها الإدارية والأمنية والفنية للمشاركة مع حكومة الولاية في برامجها كافة خاصةالدورة المدرسية التي تعتبر حدثاً إجتماعياً ونافذة حقيقية لجنوب دارفور في المجالات التنموية المختلفة.

