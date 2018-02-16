المنظمة الدولية للهجرة : 1200 طفل من المهاجرين فقدوا حياتهم منذ عام 2014

جنيف 16 -2- 2018 م (واس)- كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تسجيل وفاة أكثر من 1200 طفل مهاجر، فقد نصفهم تقريبًا حياتهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط منذ عام 2014.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان في مؤتمر صحفى عقده بجنيف اليوم الجمعة، إن هذا الرقم يمثل أقل من 5 % من العدد الإجمالى لوفيات المهاجرين التي سجلتها المنظمة خلال هذه الفترة.

ورجحت المنظمة الدولية في تقرير احصائي صدر اليوم بجنيف أن يكون العدد أعلى بكثير خاصة في ظل النقص الحاد بالبيانات بشأن إعمار المهاجرين المتوفين، اضافة إلى أن ما يقرب من 12.5% من جميع المهاجرين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، لافتة إلى أن عدد المهاجرين الأطفال في جميع أنحاء العالم بازدياد خلال السنوات الأخيرة وأن مايقرب من ربع المهاجرين الذين وصلوا عن طريق البحر المتوسط لإيطاليا واليونان في عام 2015، كانوا من الأطفال، كما أنه في حالة إيطاليا وحدها كان نحو 72% منهم غير مصحوبين بذويهم.

وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالمشاركة مع (يونيسيف) ومفوضية شؤون اللاجئين والمكتب الإحصائي الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية دعوة للعمل على توفير البيانات حول الأطفال المهاجرين وبما يسمح بفهم كيفية تاثير الهجرة على الأطفال وأسرهم وتصميم سياسات وبرامج لتلبية احتياجاتهم خاصة وأن البيانات المتعلقة بالأطفال الذين يتنقلون بصورة غير منتظمة عبر الحدود وكذلك من فقدوا أرواحهم أثناء رحلة الهجرة نادرة للغاية.

