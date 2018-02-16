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وزير الخارجية التركي: اتفقنا مع واشنطن على إعادة العلاقات لمسارها

التاريخ : 16-02-2018 - 02:29:00 مساءً
أنقرة 16-2-2018م(رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن تركيا والولايات المتحدة قررتا ”وضع آليات“ لإعادة العلاقات بينهما إلى مسارها، وذلك بعد أسابيع شهدت تصاعدا في حدة اللهجة التركية إزاء واشنطن.
وزير الخارجيةالتركي مولود تشاووش أوغلو (الي اليمين) و نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون خلال محادثات في أنقرة اليوم الجمعة .
وأضاف تشاووش أوغلو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن أنقرة وواشنطن ستعقدان اجتماعا آخر قبل منتصف مارس .
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يرافق تيلرسون في الزيارة أن الوزير الأمريكي اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأجرى معه محادثات ”مثمرة وصريحة“ في وقت متأخر يوم الخميس.
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