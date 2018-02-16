(الوطني) بولاية النيل الأبيض يطلع على الأداء السياسي والتنظيمي للحزب

كوستي في 16-2-2018م ( سونا ) - يشهد المؤتمر الوطنى بولاية النيل الابيض هذه الايام حراكا سياسياً وتنظيميا واسعاً بالطواف على المحليات بغرض الوقوف على اداء الحزبز

وقال الدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطنى بالولايه فى تصريح لـ ( سونا) إن الهدف من الطواف الاداري والتنظيمي هو الوقوف على الهياكل التنظيمية والسياسية ومشروع حصر العضوية.

واضاف الى انه حتى الان تم الفراغ من الطواف علي سبع محليات من جملة تسع محليات بمشاركة عدد من رؤساء القطاعات وأمناء الامانات ، واشار الى ان الطوافات تخللتها زيارات اجتماعية مع رموز وقيادات الحزب.

واكد المرير أن الحزب استمع خلال هذه الطوافات على مستوى انفاذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في مجال الخدمات ومستوى انفاذ مخرجات الحوار الوطنى .

وقال إن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجال التدريب الاستراتيجي لقيادات الحزب استعداداً للانتخابات المقبلة في 2020 م عن طريق الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وحول الشراكة السياسية مع الاحزاب والقوى السياسية بالولاية اكد نائب رئيس المؤتمر الوطني ان الولاية تعد من الولايات المتقدمة والسباقة في مجال الانسجام والتعاون بين كافة احزاب الحوار الوطني مما كان له الأثر الإيجابي في انفاذ مخرجات الحوار الوطنى ، وزاد ان لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطني التي زارت الولايه مؤخرا اشادت بمستوى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى والتنسيق والانسجام بين القوى السياسيه.

كما اشاد المرير بالجهود التى بذلتها حكومة الولايه لتخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين بفتح مراكز للبيع المخفض بالمحليات وتوزيع قوت العاملين ومبادرة اتحاد المرأة عبر مشروع (قوتنا من بيوتنا ) وبرامج الاتحاد الوطنى للشباب السودانى للتمويل الاصغر بكل المحليات ،

وقال المرير ان خطوة فتح المعابر التجارية مع دولة الجنوب ستسهم فى تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي في الحدود مع دولة الجنوب.

