وزير الخارجية يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي

الخرطوم -16-2 - 2018م (سونا) - شارك البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية في مؤتمر ميونخ للأمن الذي إفتتح أعماله اليوم في ميونخ عاصمة إقليم بافاريا في ألمانيا بحضور عدد كبير من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع والخبراء والأمين العام للأمم المتحدة.

و خاطب المؤتمر في يومه الأول وزيرتا الدفاع في كل من ألمانيا وفرنسا والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام حلف الناتو إضافةً لسمو أمير قطر وعدد من المسئولين في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

والتقي السيد الوزير علي هامش المؤتمر بنائب وزير الخارجية الامريكي جون سوليفان حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وجدد السيد الوزير إلتزام السودان بمواصلة إنفاذ المسارات الخمسة مطالباً الإدارة الامريكية مواصلة جهودها لإزالة العقبات التي تعترض التحويلات المصرفية مع البنوك السودانية .

واتفق الجانبان علي بداية المرحلة الثانية من الحوار التي تستهدف رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومعالجة الديون ومخاطبة الإنشغالات المشتركة.

وقدم السيد الوزير شرحا مستفيضاً لجهود السودان في حل النزاعات الإقليمية و تعزيز الاستقرار .

من جانبه عبر السيد جون سوليفان عن إشادة الإدارة الأمريكية بتعاون السودان في مجال محاربة الإرهاب .

وفِي ذات الإطار إلتقي السيد الوزير بنظيره المصري سامح شكري حيث تبادلا وجهات النظر حول تطوير العلاقات المشتركة بعد مخرجات الإجتماع الرباعي الذي إنعقد في القاهرة مؤخراً وفقاً لموجهات رئيسا البلدين وضرورة مواصلة الجهود لعقد الإجتماعات الثلاثية .

واختتم السيد الوزير نشاطات اليوم الأول للمؤتمر بمقابلة مدير جهاز حماية الدستور في ألمانيا حيث ناقش الجانبان برامج التعاون القائمة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاٍرهاب، وقدم السيد الوزير شرحاً وافياً لجهود السودان في تعزيز الإستقرار الإقليمي.

