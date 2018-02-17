مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور يزور مناطق العودة بمحلية بكبكابية

الخرطوم 17-2-2018م(سونا) - قام الأستاذ تاج الدين ابراهيم مفوض العودة الطوعية بولايات دارفوربزيارة لمناطق العودة الطوعية بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور . و قال إن الغرض من زيارة هذه المناطق هو الوقوف ميدانيا على أحوال العائدين الي قراهم و التنسيق مع حكومة شمال دارفور حول برنامج العودة الطوعية للنازحين و اللاجئين في محلية كبكابية .

و قال تاج الدين في تصريح /لسونا /إن الزيارة الي كبكابية أوضحت أن العائدين في حاجة الي خدمات أساسية و احتياجات في الايواء و الغذاء .

وأكد المفوض أن أولويات الدولة هي تهيئة بيئة مناطق العودة الطوعية وشدد علي أهمية ان تتعاون الجميع في انجاح برامج العودة الطوعية بتوفير الخدمات التي تساعد علي استقرار العائدين بصورة نهائية في قراهم بعد ان استقرت الاحوال الأمنية والتي شجعت النازحين من العودة التلقائي وأشاد مفوض العودة بروح الحماس التي طغت على العائدين .ووعد بانه سيقوم بتقديم الخدمات الاساسيه لهم بجانب مواد الايواء.

من جانبه أشاد معتمد المحلية الاستاذ ابوبكر ادم بدور مفوضية العودة الطوعية في عملية إعادة النازحين الي مناطقهم مؤكدا ان المحلية ماضية في التعاون المشترك بغرض تقديم أفضل الخدمات للعائدين الي قراهم .

و غطت زيارة مفوض العودة الطوعية قري عودة طوعية في المحلية شملت قرية روب ام دول وقرية كاوري جبل سيس وقرية مرغوبة وقرية تلقوا شعبان أرض شوف.

و تتواصل زيارة المفوض لتشمل قري شوبا واوم وتيري.







