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أخبار محلية - سياسية

والي النيل الأزرق بالإنابة يفتتح مبنى رئاسة شرطة الولاية الجديد

التاريخ : 17-02-2018 - 04:39:00 مساءً
الدمازين 17-2-2018م ( سونا) - افتتح د. عبد الرحمن بلال بالعيد، نائب والي ولاية النيل الأزرق وزير الصحة، يرافقه عدد من أعضاء حكومة الولاية وممثل المجلس التشريعي مولانا عجب ناصر وقادة الأجهزة الأمنية، مبنى رئاسة شرطة الولاية الجديد.
وكان في استقبالهم اللواء شرطة حقوقي محمد النذير عبد الله مدير شرطة الولاية، ومديرو الدوائر والإدارات المتخصصة، حيث وقف نائب الوالي والوفد المرافق له على محتويات المبنى الجديد، مشيدا بالنقلة الكبيرة التي تشهدها شرطة الولاية من حيث البنيات التحتية لتكون إضافة للإنجازات التي ظلت تحققها شرطة الولاية واطلاعها بدورها تجاه المواطن والوطن.
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