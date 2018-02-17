والي شرق دارفور بالإنابة يخاطب الاحتفال بتكريم الناشطة بالولاية مروة إبراهيم سعيد

الضعين 17-2-2018م (سونا) - ثمن والي ولاية شرق دارفور بالإنابة لواء طبيب هاشم سليمان الوقيع الأدوار الإيجابية التي تتميز بها المرأة بالولاية، مشيرا إلى الدور الريادي والطليعي للناشطات الاجتماعيات في تغيير مفاهيم المجتمع نحو الأفضل.

جاء ذلك لدى مخاطبته مساء اليوم بقاعة أمانة الحكومة الاحتفال الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالولاية لتكريم الناشطة الشابة مروة إبراهيم سعيد لتمثيلها شباب السودان والشرق الأوسط في مسابقة أفضل مشروع للتنمية المستدامة .

وقال الوقيع إن تمثيل الناشطة مروة وإحرازها مرتبة متقدمة على مستوى العالم يمثل نجاحا لكل امرأة بالولاية. ووعد بدعم الحكومة لكل المشروعات البناءة التي تخدم المجتمع.

من جهته أكد مدير مشروعات استقرار الشباب ممثل رئيس الاتحاد الوطني للشباب بالولاية محمد حمد اهتمام اتحاده بدعم وتكريم المبرزين من الشباب بالولاية، مشيدا بالمجهودات التي بذلتها الناشطة مروة إبراهيم وتحقيقها نجاحا باهرا في مشروعها الذي قدمته بالمسابقة الدولية، معلنا تبني اتحاده كافة السبل الكفيلة لدعم المبادارات الشبابية والمشروعات الإيجابية.

فيما قال أمين الحكومة بالإنابة الأستاذ جمعة حراز إن الناشطة المحتفى بها تمثل موسوعة من المعارف والمبادارات الإنسانية والاجتماعية البناءة لا سيما العمل الطوعي، ومضى بالقول "نحن لجد سعداء في أمانة الحكومة بتكريم موظفة مثالية أحرزت نجاحا عالميا"، مشيرا إلى تاريخ أسرة الناشطة الناصع في خدمة البلاد والعباد.

إلى ذلك قدمت الناشطة الاجتماعية مروة إبراهيم سعيد شكرها الجزيل للحضور، واستعرضت مشروعها وأطروحتها التي نالت نجاحا عالميا، مبينة أن مشروعها يتناول تنمية المرأة الريفية وكيفية جعلها رائدة في كافة المجالات. وطالبت مروة الحكومة بضرورة تهيئة بيئة صالحة لتنمية وتطوير المرأة بالولاية .

ونشير إلى أن الاحتفال تخللته فقرات تكريمية عديدة من عدد من المؤسسات الحكومية والاجتماعية، وكان برعاية عدد من المحلات التجارية وشهد حضورا كبيرا اكتظت به قاعة أمانة الحكومة الكبرى.