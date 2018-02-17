مجلس أحزاب الوحدة الوطنية ومنبر نساء الأحزاب يؤكدان دعمهما لترشيح البشير

الخرطوم 17-2-2018(سونا) - أكد مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، ومنبر نساء الأحزاب دعمهما ومساندتهما لترشيح الرئيس البشير في انتخابات 2020 م لتولي رئاسة البلاد لدورة جديدة.

وقال الأمين العام للمجلس عبود جابر في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بمقر المجلس، إن الفترة المقبلة ستشهد انتظام المجلس في عمل تنسيقي متكامل للإعداد للحملة الانتخابية والمضي قدماً في وضع اللمسات المطلوبة لتحقيق تطلعات المواطنين في استتباب الأمن والاستقرار والتبادل السلمي للسلطة عبر الانتخابات. وطالبت تابيتا بطرس رئيس منبر نساء الأحزاب في اللقاء، نساء السودان بالاستعداد المبكر لدعم ترشيح الرئيس البشير والتضامن حول برامجه لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بطريقه عملية لدفع عجلة الاقتصاد ومعالجة معاش الناس.

فيما أكدت فئات المرأة خلال اللقاء الاستعداد للمساهمة في معالجة الوضع الاقتصادي ودعم ترشيح البشير.