500 ألف دولار من الحكومة الإيطالية لمياه دندرو والعزازة بالنيل الأزرق

الدمازين 17-2-2018م ( سونا ) قدمت الحكومة الإيطالية مبلغ 500 ألف دولار دعماً مالياً لمنطقتي دندرو والعزازة، والتزمت إيطاليا بدفع ??? ألف يورو دعما وتنفيذا للاحتياجات الأساسية لتحسين شبكة مياه الدمازين (حي القسم ومربع48 ) بالنيل الأزرق، وسيبدأ تنفيذ المشروع شهر مارس القادم .

صرح بذلك ل(سونا) الأستاذ عبد الرحمن الطريفي مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR بالولاية.

وقال الطريفي إن زيارة وفد وكالة التنمية الإيطالية للولاية مؤخراً برئاسة مستر كافيلو الخبير بالوكالة شملت العديد من الزيارات واللقاءات، حيث وقف الوفد على احتياجات الولاية في مجال مياه الشرب ضمن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالولاية.

وأوضح المفوض أن الوفد استمع لتنوير من مفوض العون الإنساني بالولاية بحضور مدير قطاع النيل الأزرق حول الاحتياجات المطلوبة في مجال العمل الإنساني. والتقى بالأستاذ كمال الدين خلف الله وزير الزراعة. و استمع لاحتياجات مشروع تحسين شبكة مياه الدمازين.

وأضاف أن الوالي المكلف أشاد بدعم الحكومة الإيطالية للمشروعات الإنسانية بالولاية خاصة مشروع مياه دندرو والدمازين.

وأمن رئيس الوفد الإيطالي على أهمية إجراء المسوحات على المشروعات المعنية بالولاية لتقديم ومواصلة الدعم اللازم لتلك المشروعات.

وكشف مفوض مفوضية DDR عن مساهمات سابقة مقدرة لحكومة إيطالية بدعم مشروع الإنتاج الحيواني بالعزازة والإسهام بخلاط فرم حديث لجمعية ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في إطار مشاريع كسب العيش عبر برنامج نزع السلاح مما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير سبل العيش لهذه المجموعات.

وأكد الطريفي أن الزيارة حققت أهدافها وتعتبر بداية طيبة للحكومة الإيطالية للولاية ومواصلة لتنفيذ المشروعات السابقة المتمثلة في مشروعات المياه بمنطقة دندرو المأهولة بالمواطنين مما أدى إلى توفير الأمن وإيجاد سبل الاستقرار بالمنطقة وحل ومعالجة المشكلات بالمناطق الأخرى خاصة في مجال مياه الشرب تنفيذاً لتوجهات الدولة في إطار برنامج (زيرو عطش)، مبيناً أن دعم شبكة مياه الدمازين يستهدف الأحياء الطرفية، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية ظلت تقدم الدعم للمناطق المستهدفة دون تعقيدات، مشيرا إلى الدعم الثر لإيطاليا في شرق السودان .

وأعرب عبد الرحمن الطريفي عن شكره وتقديره للمانحين خاصة الحكومة الإيطالية، داعيا إلى مواصلة دعم مشروعات وبرامج المفوضية، منوها إلى زيارة مرتقبة للمانحين للولاية منتصف شهر مارس القادم.

