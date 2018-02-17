مساعد رئيس الجمهورية يؤكد التزام رئاسة الجمهورية بالمساهمة في التوعية بمرض السرطان ومكافحته

الخرطوم في 17-2-2018م (سونا) - أكد اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية التزام رئاسة الجمهورية بالمساهمة في التوعية بمرض السرطان ومكافحته .

جاء ذلك خلال مخاطبته ماراثون المؤتمر العالمي الثاني لسرطان الثدي وتدشين الورش الاستباقية للمؤتمر بجامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا اليوم .

وقال المهدي "نريد بهذه الفعالية الرياضية أن نرسل رسالة توعوية أن هناك العديد من الأمراض ومنها مرض السرطان إذا تم اكتشافه مبكرا فنسبة علاجه كبيرة"، وأضاف قائلا : " لذا أرسل رسالة لكي يعلم المجتمع أن هناك وسائل لاكتشاف هذا المرض يجب أن تعلمها النساء لتلافي هذا المرض ــ الذي وصفه بالآفة ــ على حد قوله ".

ودعا عبد الرحمن إلى الاهتمام بالرياضة والابتعاد عن الغذاء غير الصحي، وطالب بالتمسك بالقيم السمحة التي نادى بها الدين الحنيف .

وثمن عبد الرحمن الصادق المهدي دور الشراكة الذكية بين مؤسسة صلاح ونسي وجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في خدمة المجتمع وتبصيره ورفع الوعي بالأمراض خاصة السرطان .

