تأجيل اجتماعات سد النهضة بالخرطوم

الخرطوم في 17-2 - 2018م (سونا) - أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحافيا بشأن تأجيل انعقاد الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة بالخرطوم .



وفي مايلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي:



استجابةً لطلب من الجانب الإثيوبي تقرر تأجيل انعقاد الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة الذي كان مقرراً أن تستضيفه الخرطوم في مستوييه الفني والوزاري يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري إلى موعد لاحق يتم التوافق عليه بين الدول الثلاث .

يجدر بالذكر أن القمة التي جمعت رؤساء كل من: السودان، إثيوبيا ومصر في أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية الأخيرة، قد أقرت انعقاد هذا الاجتماع برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، في محاولة لتحريك الجمود الذي اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة منذ نوفمبر الماضي، إلا أن التطورات السياسية المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي والترتيبات الجارية لتعيين خلف له حدت بجمهورية إثيوبيا الشقيقة إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب رئيس جديد للوزراء، الأمر الذي يثق السودان في مقدرة الأشقاء في إثيوبيا على اجتيازه بحنكة واقتدار .



السفير قريب الله الخضر

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية

صدر في يوم 2018/2/17