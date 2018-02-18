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أخبار محلية - سياسية

المئات يستقبلون جثمان زعيم المعارضة فى زيمبابوى

التاريخ : 18-02-2018 - 08:03:00 صباحاً
هراري 18-2-2018م (أ ف ب) استقبل مئات الأشخاص، فى مطار هرارى جثمان زعيم المعارضة فى زيمبابوى مورغان تشانغيراى الذى توفى فى جنوب افريقيا وسيوارى فى بلاده.
وتوفى تشانغيراى يوم الأربعاء الماضى، عن 65 عاما بعد صراع مع سرطان القولون.
وتجمع أنصاره ومسؤولون فى حزبه "حركة التغيير الديمقراطي" فى مطار روبرت موجابى ورددوا اناشيد للحزب لدى وصول الطائرة التى تقل الجثمان.
وقال نيلسون شاميسون أحد مساعدى تشانغيراى الثلاثة: "تسلمنا جثمان رئيسنا، بطلنا، ايقونتنا وقائدنا العظيم".
ونقل الجثمان إلى معسكر عادة ما يستقبل الأبطال الوطنيين الراحلين قبل دفنهم، وسيوارى يوم الثلاثاء فى مسقطه بوهيرا التى تبعد 250 كلم جنوب هراري.
وقبل وصول الجثمان، شارك أنصار تشانغيراى فى قداسين لراحة نفسه فى هرارى وبولاوايو، ثانى مدن البلاد.
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