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أخبار محلية - سياسية

السودان وتشاد يوقعان إتفاقيتين في مجال التدريب وتبادل الخبرات

التاريخ : 18-02-2018 - 10:21:00 صباحاً
الخرطوم 18 - 2 - 2018 م ( سونا ) - وقع السودان وتشاد على اتفاقيتين للتعاون الإعلامي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والزيارات وتم توقيع الأتفاقية الأولي بين مجلس الصحافة والمطبوعات بالسودان والمجلس الأعلي للإعلام التشادي فوقع عن الجانب السوداني وكيل وزارة الإعلام ياسر خضر خلف الله فيما وقع عن المجلس الأعى للإعلام بتشاد علي جبريل علي .
وقال جبريل في تصريحات صحفية إن التعاون بين المجلسين قديم وأن الإتفاقية تعمل علي دعمه منوها إلي اهتمامهم للإستفادة من الكوادر الإعلامية السودانية للتدريب .
كما وقع الجانبان على بروتكول للتعاون وتبادل الخبرات و البرامج بين الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ونظيرتها في تشاد .
وأعرب السفير ياسر خضر وكيل وزارة الإعلام عن أمله في أن تتنزل الإتفاقيات علي أرض الواقع لتقوية العلاقات البلدين والشعبين وتنفيذا لإرادة القيادة السياسية المشتركة منوها إلي النجاح الكبير الذي حققه تجربة القوات المشتركة في تحقيق الأمن علي حدود البلدين ومانتج عنه من تعايش سلمي انعكس إيجابا علي المنطقة بأثرها .
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