رئيس الأركان المشتركة يشهد احتفال الدفعة (21)بيوبيلها الذهبي بقاعة الصداقة

الخرطوم 18 - 2 - 2018 م ( سونا ) - شهد الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي رئيس الأركان المشتركة بقاعة الصداقة اليوم إحتفال الدفعة 21 ضباط الكلية الحربية السودانية باليوبيل الذهبي للدفعة بمرور خمسين عاما علي دخولهم الكلية الحربية وولوجهم سلك الجندية بحضور الفريق أول ركن عبدالماجد حامد خليل النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع والقائد العام الأسبق وجمع غفير من منتسبي الدفعة ومعلميها.

وحيا رئيس الأركان المشتركة لدي مخاطبته الإحتفال أبطال الدفعة 21 وامتدح أسهاماتهم الكبيرة في مختلف المجالات ذاكرا رموز الدفعة من القادة الذين أسهموا بجهدهم وفكرهم في مجالات العمل العسكري والسياسي والثقافي والإجتماعي في الخدمة والمعاش وأضاف ( هؤلاء القادة من أبناء الدفعة 21 عندما كانوا في سدة الأمر في القوات المسلحة نشهد لهم بالتفاني وأنهم أداروا الموقف العسكري في ظروف بالغة التعقيد بكل حنكة وإقتدار حتي حافظوا علي أمن وسلامة الوطن)

وأشاد عدوي بالإحتفالية مؤكدا أنها تمثل جزءا من برنامج العمل المعنوي للقوات المسلحة وتحفيزا لكل الدفعات للإحتفال بمثل هذه المناسبات تنزيلا لمعاني التواصل وقيم الوفاء والإخاء التي تتميز بها القوات المسلحة مشيرا الي شعار الإحتفال ( نحن جندك ياوطن) مؤكدا أنه لا تقاعس ولاتقاعد في خدمة الوطن والقوات المسلحة التي تمضي بخطوات راسخة وبناء متين وتفتخر بجميع قادتها السابقين رصيدا من الخبرات والتجارب .

ونقل سيادته للمحتفلين تحيات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي والسيد وزير الدفاع.

وتحدث الفريق أول مهندس ركن عباس عربي عبدالله رئيس هيئة الأركان الأسبق إنابة عن ضباط الدفعة 21 وترحم علي أرواح الشهداء والمتوفين معددا المحطات التي مرت بها الدفعة منذ دخولها الكلية الحربية وحتي أكملت سلم القيادة مؤكدا أنهم بذات العزم والولاء سيظلون جنودا أوفياء لهذا الوطن متي دعا الداعي يلبون النداء .

وقال إن القوات المسلحة ستظل ملاذهم الآمن ، مشيرا الى أن الإحتفال يهدف إلي رد الفضل لأهله من المعلمين والقادة الذين أسهموا في مسيرة الدفعة عبر كل هذه السنين.

إلي ذلك جرت خلال الحفل مراسم التكريم لأسر شهداء الدفعة وتحدث إنابة عنهم الإستاذ عبدالباسط سبدرات شقيق أول شهداء الدفعة الملازم أول معاوية صالح سبدرات الذي استشهد أثناء تآدية واجبه المقدس في عمليات الأمن الداخلي بمدينة أمدرمان في الأحداث الشهيرة التي شهدها العام 1970م وعدد سبدرات مآثر الشهداء وامتدح ترابط الدفعة 21 .

وكان رئيس الأركان المشتركة قد دشن في بداية الإحتفال المعرض المصاحب الذي إشتمل علي عدد من اللوحات التي تجسد مسيرة الدفعة 21 منذ التخرج إلي جانب مجموعة من الإصدارت والمخطوطات والبحوث والدراسات والأطروحات في المجالات الإ ستراتيجية والأمنية.

وتخلل الإحتفال كورال الدفعة وعدد من الفقرات الغنائية والإنشادية التي نالت إستحسان الحضور بمشاركة واسعة من أسر ضباط الدفعة 21 وأبنائهم وأحفادهم.