وكيل وزارة الإعلام يصل إنجمينا

إنجمينا 18 - 2 - 2018 م ( سونا ) - وصل الي العاصمة التشادية إنجمينا وكيل وزارة الاعلام السفير ياسر خضر اليوم مترئسا وفدا إعلاميا يضم مديري الأجهزة الإعلامية الرسمية .

وأجرى الوفد مباحثات ثنائية مع الجانب التشادي برئاسة وزيرة البريد والتكنولوجيا الحديثة والإتصال بتشاد تناولت التعاون الاعلامي والتدريب وتبادل الخبرات .

وقال خضر عقب المباحثات إن هناك مذكرة تفاهم واتفاق تعاون بين الخرطوم وإنجمينا يسعى الجانبان إلى تفعيلها ووضع برامج تنفيذية لها مشيرا إلي حرص قيادة البلدين في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين .

وأوضح السفير أنهم تداولوا كذلك حول التطوير والتدريب لملاحقة التطور المتسارع في الإعلام وقال إن الإعلام أصبح صناعة ومحفزا لحث المواطنين علي ممارسة السلوك الإيجابي الذي يخدم قضايا التنمية والأمن وسط الشعوب .

وتستمر زيارة الوفد عدة أيام يجري خلالها لقاءات متعددة مع الجهات الإعلامية بتشاد .

يذكر أن الوزيرة التشادية قبلت دعوة قدمها لها الوفد لزيارة السودان في وقت لاحق .