السيد محمد الحسن الميرغني يوجه بتفعيل لجنة إصلاح ذات البين بالاتحادي الديمقراطى الأصل

الخرطوم في 18-2-2018(سونا) - وجه السيد محمد الحسن الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رئيس قطاع التنظيم ، وجه بتفعيل لجنة اصلاح ذات البين بالحزب التي كونها مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب في وقت سابق واكمال مهامها ورفع توصياتها وتم إنضمام الخليفه محمد كمبال للجنة خلفا لوالده الراحل الخليفه احمد كمبال رئيس اللجنه.

وقالت لجنة الاعلام المنبثقة عن لجنة اصلاح ذات البين بالحزب فى تعميم صحفي إن لجنة اصلاح ذات البين أكدت تفعيل مساعيها بعقد اجتماع لمراجعه الترتيبات وجدول العمل الثلاثاء المقبل.

وأشارت لجنة الاعلام الي أن اللجنة أكدت بذل جهودها في الأيام المقبلة لانجاز التكليفات ورفع التوصيات.

الي ذلك شددت قيادات اتحادية بارزة علي اهميه العمل التنظيمي ولم الشمل وصولا للمؤتمر العام للحزب واستنهاض القيادات والقواعد للمشاركة في البناء المؤسسي.

