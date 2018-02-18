وفد منظمة التعاون الإسلامي يزور غامبيا لمناقشة التحضيرات للقمة الإسلامية القادمة

بانجول 18-2- 2018م (اعلام المنظمة)- نقل وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة السفير طارق بخيت، المدير العام للشؤون السياسية، إلى نائب رئيس جمهورية غامبيا تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور يوسف العثيمين. وأعرب الوفد عن عزم الأمانة العامة للمنظمة دعم جمهورية غامبيا في استعداداتها لتنظيم القمة الإسلامية القادمة.

وعقد وفد الأمانة العامة للمنظمة اجتماعا في بانجول، جمهورية غامبيا مع نائب رئيس جمهورية غامبيا معالي السيدة فاتوماتا جالو - تامباجانغ، في إطار الأعمال التحضيرية للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها جمهورية غامبيا في عام 2019.

وأعربت نائب الرئيس عن امتنان بلدها لاختيارها لاستضافة القمة وأطلعت الوفد على الجهود التي تبذلها غامبيا لاستضافة مؤتمر قمة ناجح.

وعلى مدى يومين، أجرى وفد المنظمة زيارات ميدانية لمرافق قيد الإنشاء لاستضافة القمة. وتعد القمة الإسلامية أعلى هيئة لصنع السياسات في منظمة التعاون الإسلامي وتعقد مرة كل ثلاث سنوات.

