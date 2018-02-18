حسبو يجدِّد حرص وإهتمام السودان بالتعايش السلمي والتسامح وحرية الأديان

الخرطوم 18-2-2018م(سونا)- جدد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن حرص واهتمام الدولة بالتعايش السلمي والتسامح وحرية الأديان.

وقدم خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم للبابا تيودرس الثاني بابا الاسكندرية وعموم إفريقيا بحضور وزير الإرشاد والأوقاف الدكتور أبوبكر عثمان ، قدم شرحا مفصلا حول جهود السودان في الحوار الوطني وعملية جمع السلاح الذي انعكس إيجابا على الأمن الاستقرار بالبلاد.

وقال وزير الإرشاد والأوقاف الدكتور أبوبكر عثمان إن زيارة البابا تأتي في سياق الوقوف على البرامج الداعمة للتعايش الديني وحرية الأديان في السودان و إفريقيا.

وأضاف وزير الإرشاد والأوقاف أن البابا وعد بنقل الصورة الطيبة التي وجدها في السودان إلى العالم كله وأكد بأن ما قام به السودان مجهودا جبارا و كبيرا لا تقوم به إلا دولة كبيرة.

من جانبه أشاد البابا بجهود السودان في صون ورعاية حقوق و حرية الاديان وجدية الدولة في إقرار السلام والاستقرار عبر حملة جمع السلاح.

وأكد البابا أن السودان هو قلب إفريقيا النابض بحرية الأديان، مشيرا إلى أن اللقاء مع نائب رئيس الجمهورية كان ناجحا ووعد بزيارة السودان مرة أخرى.