نازحو معسكري العباسي (أ، ب) بمحلية مليط يؤكـدون رغبتهم في العودة الطوعية لمناطقهم

الخرطوم 19-2-2018م(سونا)- أكد نازحو معسكري العباسي (ا، ب) بمحلية مليط بولاية شمال دارفور رغبتهم في العودة الطوعية لمناطقهم و قراهم الأصلية بعد أن التمسوا جدية الدولة في عملية جمع السلاح وعدم التهاون فيه وطالبوا بتوفير الخدمات الاساسية في مناطق العودة.

وقال تاج الدين إبراهيم مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور في تصريح لـ(سونا) إنه التقى بالنازحين بمقر معسكر العباسي بمليط، مؤكدا حرص قيادة الدولة بقضايا النازحين.

وقال تاج الدين إن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على عملية برنامج العودة الطوعية ومطلوباتها وخيارات العودة وحرية الاختيار للنازحين لأحد الخيارت المطروحة كحلول مستدامة لمعالجة قضية النزوح.

وأكد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور أن أولولايات المفوضية هي توفير الخدمات الضرورية للعائدين إلى قراهم.

ومن جانبه أشاد العميد شرطة عبد الكريم موسى يعقوب معتمد محلية مليط بمفوضية العودة الطوعية على جهودها في الوقوف على الأوضاع في المعسكرات وتفقد أحوال النازحين والاستماع لمطالبهم مباشرة.

وقال عبد الكريم إن هذا النهج الذي اتبعته المفوضية سيسهم في إزالة الحواجز بين النازحين وأجهزة الدولة مثمنا تعاون النازحين بمحليته وناشد المفوضية بضرورة الإسراع بتوفير الخدمات الاساسية في مناطق العودة الطوعية.