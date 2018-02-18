الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:13:00 PM

أخبار محلية - سياسية

اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية تستعرض تقرير وزارة الصناعة للعام 2017م

التاريخ : 18-02-2018 - 02:48:00 مساءً
الخرطوم فى 18-2-2018م (سونا) - استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم الأحد تقرير أداء وزارة الصناعة للعام 2017م.
وأوضح بلال يوسف المبارك وكيل وزارة الصناعة أن أبرز الأهداف الكمية المحققة في المنتجات الصناعية كانت (88.6%( للسكر و(88.1%) للزيوت النباتية و(88.3%) للدقيق، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت معدل نمو بلغ (14.8%) خلال العام الماضي، كما اشتمل التقرير على ما تحقق في السياسات التي وضعتها الوزارة، وأمن الاجتماع على ضرورة توفير الدعم اللازم لتمكين القطاع الصناعي من توفير مدخلات الانتاج وتنفيذ مشروعات إعادة التأهيل والتحديث،فضلاً عن دعم سياسات تحفيز الصادرات الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء