اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية تستعرض تقرير وزارة الصناعة للعام 2017م

الخرطوم فى 18-2-2018م (سونا) - استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم الأحد تقرير أداء وزارة الصناعة للعام 2017م.

وأوضح بلال يوسف المبارك وكيل وزارة الصناعة أن أبرز الأهداف الكمية المحققة في المنتجات الصناعية كانت (88.6%( للسكر و(88.1%) للزيوت النباتية و(88.3%) للدقيق، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت معدل نمو بلغ (14.8%) خلال العام الماضي، كما اشتمل التقرير على ما تحقق في السياسات التي وضعتها الوزارة، وأمن الاجتماع على ضرورة توفير الدعم اللازم لتمكين القطاع الصناعي من توفير مدخلات الانتاج وتنفيذ مشروعات إعادة التأهيل والتحديث،فضلاً عن دعم سياسات تحفيز الصادرات الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة.