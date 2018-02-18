نائب رئيس الجمهورية يطلع على مراحل عملية جمع السلاح بوسط دارفور

الخرطوم 19-2-18م(سونا) - اطلع الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة على مراحل عملية جمع السلاح و التطورات التي أحدثت الحراك الإيجابي على أمن واستقرار المواطن بولاية وسط دارفور.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الشرتاي جعفر عبد الحكم والي وسط دارفور الذي أوضح في تصريح صحفي أنه قدم تنويرا مفصلا لنائب رئيس الجمهورية حول بعض الظواهر السالبة التي ظهرت عقب عملية جمع السلاح في محلية غرب جبل مرة و أنه استمع الى تقرير عن الأحداث الأخيرة التي قام بها المتمردون بجبل مرة واعتداءاتهم على بعض الرعاة في محلية غرب جبل مرة.

وأبان الشرتاي أن نائب رئيس الجمهورية قرر أن يكون هناك ملتقى أمنيا في مارس المقبل بمشاركة لجان أمن ولايات جنوب وشمال ووسط دارفور وبتشريف نائب رئيس الجمهورية والذي سينعقد بمنطقة نيرتتي لمناقشة القضايا الأمنية والآثار الإيجابية التي حققتها عملية جمع السلاح في المنطقة.