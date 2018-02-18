إعلان كشف تنقلات الضباط الإداريين إلى الولايات

الخرطوم 18 - 2 - 2018 م ( سونا ) - أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور فيصل حسن إبراهيم عن اكتمال إعداد الكشف الموحد لتنقلات الضباط الإداريين للولايات بكل الدرجات الوظيفية والذي يبدأ تنفيذه يوم 1 إبريل المقبل على أن يكتمل في 15 مايو المقبل /

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بديوان الحكم الاتحادي حول تنقلات الضباط الإداريين وإعادة هيكلة المحليات إن هذا الإجراء يجئ في إطار مراجعة وتفعيل الإدوار التي يضطلع بها الضباط الإداريون بوصفهم المرتكز الأساسي لإنجاح نظام الحكم اللامركزي بالبلاد ، كاشفا عن أن عدد الضباط الإداريين بلغ أكثر من 2835 ضابطا إداريا في 189 محلية حيث تمت إزالة المفارقات لأكثر من 1006 من الضباط وترقيتهم إلي الدرجات الأعلى.

وأوضح أن كشف التنقلات الموحد سيسهم في التوزيع العادل للكوادر واكتسابهم للخبرات المتنوعة وتوحيد وجدان الشعب السوداني فضلا عن العادات والتقاليد والاعراف السودانية التي تختلف من ولاية لأخرى باختيار أفضل العناصر بشفافية وحياد تام، بعيدا عن القبلية والجهوية المناطقية .

واضاف فيصل أن ذلك يأتي بالعدالة في الترقيات وفرص التدريب، مؤكدا قومية الجهاز القومي للضباط الإداريين في التعيين والتوزيع والتدريب والتأهيل وفق ضوابط ومميزات العدل والحق وأخلاقيات المهنة لافتا إلى أن ذلك جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم " 155 " لسنة 205 والقاضي بقومية الجهاز القومي للضباط الإداريين تعيينا وتدريبا وتأهيلا وتنقلا بين الولايات لتمكينهم من أداء مهامهم استنادا على دستور السودان لسنة 2005 م و2017م لجعل الحكم المحلي شأنا مشتركا.

وأوضح فيصل أن اللجان بذلت قصارى جهدها في تحقيق العدالة في توزيع قوى الضباط الإداريين وفق معايير وأسس تحفظ لكل ولاية الكوادر الإدارية المدربة والخبرات من كل الدرجات الوظيفية ونقل التجارب والخبرات مراعين في ذك الالتزامات القانونية المتعلقة بشأن الضباط من حيث عضوية النقابات والانتداب والإعارة والإجازة دون أجر والظروف الصحية والاجتماعية والحالات الإنسانية.