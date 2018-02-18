النائب الأول يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي

الخرطوم في 18-2 -2018 م (سونا)- رأس الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي اليوم بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي بحضور وزراء القطاع الاقتصادي وولاة الولايات، حيث تداول الاجتماع حول الموسم الزراعي السابق إيجابياته وسلبياته، ووقف على التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الخماسي من حيث زيادة الصادرات وإحلال الواردات.

وقال د. عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة والغابات في تصريحات صحفية إن الاجتماع استعرض مصفوفة الموسم الزراعي مبينا انه لاول مرة يتم اعداد مصفوفة شاملة للموسم الصيفي والشتوي وقال ان المصفوفة تحتوي على توقيتات الزراعة ومطلوبات مدخلات الإنتاج والسياسات الخاصة بالموسم، كما استوعبت البرنامج الذي أعده القطاع الخاص لزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وأضاف أن الاجتماع شكل لجنة لمتابعة الموسم برئاسة رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء ووزير الاستثمار السيد مبارك الفاضل المهدي وعضوية كل من وزراء الزراعة والغابات والموارد المائية والكهرباء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان والبنك الزراعي وبعض شركاء التنمية في القطاع الزراعي، مبينا أن اللجنة منوط بها حل المشكلات التي تطرأ بالموسم الزراعي أولا بأول.

وقال العجيمي إن الموسم الزراعي القادم سيكون مبشرا من حيث الاستعداد الكامل في المشاريع المروية وحل معضلاتها التي تتعلق بالري، بجانب تجويد العمل في المشاريع المطرية.



