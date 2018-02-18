غندور يلتقي بنائب وزير الخارجية الألماني

الخرطوم 18-2-2018 (سونا) -

اختتم وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور ، برنامج مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بمقابلة نائب وزير الخارجية الألماني فاليتا ليندر، حيث بحث الجانبان سبل تطوير وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبر السيد الوزير عن إشادته بجهود ألمانيا في دعم مسار السلام خاصة في دارفور، سيما الاجتماعات غير الرسمية بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية في برلين لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأكد الوزير ترحيب السودان بعمل الشركات الألمانية في السودان، مشيراً إلى عودة شركة سيمنز للسوق السوداني، وكذلك ترقية العلاقات الاقتصادية .

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الالماني فالتا ليندر على خصوصية العلاقات مع السودان، مشيرا إلى التزام المانيا بمواصلة جهودها لتقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية وحركات دارفور، كما أشاد بدور السودان الإيجابي في دعم الاستقرار الإقليمي، وأكد في ذات الصدد تشجيع الشركات الألمانية للعمل والاستثمار في السودان وترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

من جانب آخر أجرى السيد وزير الخارجية عدداً من المقابلات الإعلامية منها مع صحيفة (سودزايتون) وهي الصحيفة الأولى في جنوب المانيا، وكذلك تلفزيون (دويتشه فيلا) وهي قناة المانيا الدولية باللغة الإنجليزية، حيث أجاب سيادته على محاور التطورات الداخلية والإقليمية والدولية.



ط . ف

