والي شرق دارفور يلتقي بوفد الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية

الضعين 18-2-2018 (سونا) -

أكد والي ولاية شرق دارفور بالانابة لواء طبيب هاشم سليمان الوقيع استقرار الاوضاع الامنية والخدمية بالولاية، مشيرا الي انسياب الخدمات الانسانية للاجئي دولة جنوب السودان بمعسكرات الولاية.

واضاف الوقيع لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية بالسودان برئاسة عبدالحق اميري مدير المكتب أن الولاية تشهد اقبالا كبيرا للاجئين الجنوبيين بالولاية

ومن جهته اوضح مدير مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان أن زيارته للولاية جاءت بغرض الوقوف ميدانيا على الاوضاع الانسانية للنازحين واللاجئين بجانب اللقاء مع المنظمات الانسانية التي تعمل بالولاية. واكد اميري دعم مكتبه للنازحين واللاجئين لاسيما في خدمات التعليم والصحة بمعسكرات الولاية

وعلى صعيد ذي صلة بحث والي شرق دارفور بالانابة بمكتبه اليوم مجمل الاوضاع الانسانية والخدمية للاجئين والنازحين بالولاية مع نائب مفوض الشؤون الانسانية بالسفارة البريطانية بالسودان مستر تشارلز.

واشار الوقيع الى دعم حكومته والمنظمات العاملة المتواصل للاجئين والنازحين بمعسكراتهم، لافتا الى ان الاستقرار الامني الكبير الذي يسود الولاية ساهم في انسياب الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية بالمعسكرات

فيما اكد مستر تشارلز استعداد السفارة البريطانية للمساهمة في دعم اللاجئين والنازحين بالولاية وقال تشارلز انه بصدد تفقد معسكرات النمر وكريو والفردوس للوقوف على الاحتياجات الانسانية العاجلة للاجئين بالولاية



ط . ف