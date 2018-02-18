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أخبار محلية - سياسية

وزير الدولة بالخارجية يلتقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي

التاريخ : 18-02-2018 - 08:11:00 مساءً
الخرطوم 18-2-2018 (سونا) -
التقى وزير الخارجية المناوب، السفير عطا المنان بخيت، اليوم ، بمكتبه بالسيدة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق النزاع المسلح، والتي تزور البلاد خلال الفترة 17- 25 فبراير الجاري تلبية لدعوة من حكومة السودان.
وتناول اللقاء الأوضاع الداخلية بالبلاد واستباب الأمن بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان؛ خاصة بعد تجديد وقف إطلاق النار وحملة جمع السلاح التي بدأت منذ نحو ستة أشهر.
من جانبها تقدمت السيدة باتن بالشكر لحكومة السودان على هذه الدعوة حيث تعتبر هذه أول زيارة لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في مناطق النزاعات للسودان، وقد ذكرت أنها تمثل الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المجال المعني، وتقدم تقارير لمجلس الأمن عن 23 دولة محل اهتمام.
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