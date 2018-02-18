وكيل الخارجية يدعو الشركاء الدوليين لدعم جهود الإنعاش والإعمار والتنمية

الخرطوم 18-2-2018 (سونا) - التقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم بمكتبه اليوم بالسيد/ ماقنس تيلور مسؤول القرن الأفريقي فى مجموعة الأزمات الدولية. وتم خلال اللقاء بحث التطورات الإيجابية التى تشهدها الساحة السودانية فى مختلف المجالات .

وقدم السيد الوكيل شرحاً لجهود تعزيز السلام بالبلاد وعرضاً لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة موضحاً أن حكومة الوفاق الوطني ظلت تواصل برامجها من خلال الحوار الوطني والمجتمعي لتعزيز العمل وفقاً للدستور والقانون وتعزيز حرية التنظيم والتعبير والرأي، وشدد على التزام السودان بمواصلة دوره فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بما يعزز دوره الإقليمي، وأكد السيد الوكيل على رسوخ قيم الحريات الدينية والتعايش السلمي في المجتمع السوداني منوهاً باستضافة السودان للملايين من اللاجئين.

ودعا السيد الوكيل الشركاء الدوليين إلى عدم تسييس مبادئ حقوق الإنسان، والحرص على دعم حقوق الإنسان فى مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم ، ومساندة الشركاء لعملية الإنعاش والإعمار والتنمية خاصةً في المناطق التي تأثرت بالنزاعات .

