إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

الخرطوم 18-2- 2018 (سونا) - أعلن اللواء الركن / عبدالرحمن الصادق المهدي/ مساعد رئيس الجمهورية مساء اليوم؛ من داخل سجن كوبر؛ أنه تنفيذا لتوجيهات كريمة وصادقة من رئيس الجمهورية المشير / عمر البشير؛ فقد تم وبصورة فورية إطلاق سراح مايربو عن الثمانين معتقلا يمثلون جميع المعتقلين السياسيين من مختلف الفئات، الطلاب والشباب والسيدات، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تعمل على معالجة المرض وليس العرض، وهو الخلاف السياسي وإزالة الأسباب التي تؤدي للاعتقالات والاحتجاجات، مبيناً أنه سيتم الاتصال بكل الأطراف الفاعلة في ذلك دون تمييز لأحد والعمل على صيانة حقوق الإنسان وإزالة الاستقطاب السياسي في البلاد لصالح دولة الوطن .

وأضاف أن الحوار والتراضي الوطني هما الأيسر وهي السبيل لمواجهة المستقبل، موضحاً أن أفراح الوطن ستتوالى لتمحو الأحزان، مؤكداً أنه في سبيل السودان ورفعته تهون المحن، مثمنا قرار رئيس الجمهورية الكريم، مبيناً أنه رسالة لها ما بعدها من القيادة لمواطنيها الكرام، وأن من عفا وأصلح فأجره على الله مشيرا لضرورة إشاعة روح التعافي والتصافي وطرد الحقد والغضب.

وتم اطلاق سراح المعتقلين بحضور مجموعة من ممثلي القوى السياسية المختلفة واسر المعتقلين وجمع كبير من ممثلي أجهزة الإعلام والصحافة المحلية والعالمية .

