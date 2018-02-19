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أخبار محلية - سياسية

معتمد قيسان بالنيل الأزرق يشيد بدور القوات النظامية في حفظ وحماية المواطنين

التاريخ : 19-02-2018 - 12:15:00 مساءً
الدمازين في 19- 2- 2018 ( سونا ) - عقدت لجنة أمن محلية قيسان اجتماعها الدوري صباح اليوم برئاسة السيد المنتصر الحاج جريد معتمد المحلية .
وأكد المقدم شرطة عبدالرازق حسن عبدالرازق مقرر اللجنة أن الإجتماع وقف علي الاحوال الامنية بالمحلية وتأمين المشاريع الزراعية وخطة تأمين امتحانات الأساس والترتيبات الجارية لافتتاح مناجم التعدين بالمحلية .
من جانبه أشاد المنتصر بدور القوات النظامية في حفظ وحماية المواطنين مشيرا الي الاولويات التي وضعتها اللجنة منها فض النزاعات الناجمة من التدخلات بين حدود محليتي قيسان وباو وقيام وحدة حماية الاسرة والطفل وايجاد محكمة انتقالية لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وأضاف المنتصر أن اللجنة أمنت علي مخرجات المنبر الاعلامي لحملة جمع السلاح .
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