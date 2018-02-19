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أخبار محلية - سياسية

موسى محمد احمد يدعو الاتحاد الوطني للشباب السوداني القيام بدور أكبر في المرحلة المقبلة

التاريخ : 19-02-2018 - 12:18:00 مساءً
الخرطوم 19-2-2018م (سونا)- دعا مساعد رئيس الجمهورية موسي محمد احمد الاتحاد الوطني للشباب السوداني للقيام بدور اكبر في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية مثمنا جهود الاتحاد في المشروعات التي يتبناها في ولايات السودان المختلفة .
جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد الاتحاد برئاسة محمود احمد محمد موسي رئيس الاتحاد وقال دكتور عاصم محمود عبدالقادر مدير الصندوق الخيري لمساعدة الشباب علي الزواج في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول عدداً من مشروعات الاتحاد للعام 2018 والتي تشمل تشغيل الشباب واحصانهم وزيادة الانتاج والانتاجية ومكافحة المخدرات وعدد من التحديات التي تواجه الشباب .
واشار عاصم الى ان اللقاء تطرق لقافلة الشباب التي يسيرها الاتحاد لمنطقة حلايب بجانب بحث الشراكة القائمة بين الاتحاد وصندوق اعمار الشرق .
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