وفد السفارة النرويجية بالسودان يشيد بجهود الولاية الشمالية فى مكافحة الاتجار بالبشر

دنقلا 19-2-2018م (سونا )- إستقبل والي الشمالية بالانابة الاستاذ عثمان سليمان فضل الله اليوم بدنقلا بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية وقادة الاجهزة الشرطية والأمنية والعدلية والمنظمات الطوعية إستقبل وفدا من السفارة النرويجية بالسودان برئاسة نائبة السفير النرويجي مستر كرستينا اكلاند .

وبحث اللقاء مجهودات حكومة الولاية الشمالية في مجالات الهجرة ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وقدمت الاستاذة أميرة حسن عرمان رئيسة المجلس الاعلي لشئون المرأة والطفل نائبة رئيس اللجنة العليا لقضايا الهجرة والاتجار بالبشر بالولاية تقريرا لوفد السفارة النرويجية الزائر للولاية حول جهود اللجنة والانشطة والبرامج التي قامت بها اللجنة والتي تم تشكيلها بقرار من والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسي .

وأوضحت أميرة أن مهام اللجنة تتلخص في تنسيق الجهود والتعاون مع الجهات المختلفة وتقديم مساعدات إنسانية للمهاجرين وفقا للقوانين واللوائح والنظم والمواثيق الدولية ، وضمان احترام ضحايا الهجرة والتفاكر والتشاور وتقديم توصيات خاصة بهذه القضايا لحكومة الولاية .

كما اشتمل التقرير على اهم انجازات اللجنة والتي من بينها مشاركة أعضاء اللجنة العليا لقضايا الهجرة والاتجار بالبشر في عدد من المؤتمرات واللقاءات الخاصة بهذه القضايا واستقبال 15وفدا أجنبيا وتدريب 102شرطيا و250مهاجرا في مجال الاسعافات الاولية وعقد سلسلة من الورش التدريبية استهدفت العاملين في مجال مثلث العدالة الجنائية وحوى التقرير التحديات التي تواجه عمل اللجنة وعدم توفر الوسائل اللوجستية وضعف برامج التدريب والتوعية حول كيفة التعامل مع قضايا الهجرة والاتجار بالبشر وعدم وجود مراكز مؤقتة لايواء المهاجرين .

وقد رحب والي الشمالية بالانابة الاستاذ عثمان سليمان فضل الله بزيارة وفد السفارة النرويجية للولاية مؤكدا مواصلة مجهودات حكومة الولاية وتعاونها مع كل الجهات الاتحادية لمعالجة قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر .

وامتدح وفد السفارة النرويجية جهود الولاية الشمالية في هذا المجال مجددا دعمه ووقوفه مع اللجنة العليا لقضايا الهجرة والاتجار بالبشر حتي تتمكن من القيام بدورها بالصورة المطلوبة.

الجدير بالذكر أن وفد السفارة كان قد زار عددا من المواقع الاثرية والسياحية في عدد من محليات الولاية الشمالية .

