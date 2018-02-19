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أخبار محلية - سياسية

حسبو يطلع على مجمل الأوضاع بغرب كردفان

التاريخ : 19-02-2018 - 02:30:00 مساءً
الخرطوم 19-2-2018م(سونا)-اطلع نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن علي مجمل الاوضاع بولاية غرب كرفان خاصة فيما يتعلق بالأحداث الاخيرة التي شهدتها الحدود الجنوبية من الولاية .
جاء ذلك لدي لقائه بالقصر الجمهوري اليوم والي الولاية أبوالقاسم الأمين بركه الذي اوضح في تصريحات صحفية أنه اطلع نائب رئيس الجمهورية على الخطوات التي اتخذتها الولاية فيما يتعلق بعودة الاستقرار الي المنطقة.
وأشار الي ان نائب رئيس الجمهورية وجه بتشكيل لجنة فنية عاجلة للوصول الي تلك المناطق للوقوف علي الاوضاع ميدانيا مؤكدا جاهزية القوات الأمنية في الولاية علي حفظ الأمن والاستقرار بالولاية .
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